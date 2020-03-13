2020-03-13T11:25:11+03:00
Общество

В Ростовской области случайно нашли 1,5 килограмма взрывчатки

Опасную находку передали специалистам
ДЕНИСВО ПЕТР
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Опасную находку передали военнымОпасную находку передали военнымФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области в городе Каменске-Шахтинском в районе улицы Сапрыгина горожанин случайной нашел тротиловые шашки.

По словам очевидца, он проходил неподалеку от подозрительных предметов. Какое-то время мужчина не мог понять что за предметы находятся перед ним, но после оказалось, что находка является взрывчаткой. Мужчина сразу же сообщил об этом в экстренные службы города. Общий вес тротиловых шашек составил почти 1,6 килограмма.

По информации пресс-службы ГУ МВД, опасную находку передали военным. Взрывчатка будет уничтожена на специально полигоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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