В Ростовской области случайно нашли 1,5 килограмма взрывчатки

13 Март 2020 2020-03-13T11:25:11+03:00

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В Ростовской области в городе Каменске-Шахтинском в районе улицы Сапрыгина горожанин случайной нашел тротиловые шашки.

По словам очевидца, он проходил неподалеку от подозрительных предметов. Какое-то время мужчина не мог понять что за предметы находятся перед ним, но после оказалось, что находка является взрывчаткой. Мужчина сразу же сообщил об этом в экстренные службы города. Общий вес тротиловых шашек составил почти 1,6 килограмма.

По информации пресс-службы ГУ МВД, опасную находку передали военным. Взрывчатка будет уничтожена на специально полигоне.

ИСТОЧНИК KP.RU