В Ростовской области случайно нашли 1,5 килограмма взрывчатки
В Ростовской области в городе Каменске-Шахтинском в районе улицы Сапрыгина горожанин случайной нашел тротиловые шашки.
По словам очевидца, он проходил неподалеку от подозрительных предметов. Какое-то время мужчина не мог понять что за предметы находятся перед ним, но после оказалось, что находка является взрывчаткой. Мужчина сразу же сообщил об этом в экстренные службы города. Общий вес тротиловых шашек составил почти 1,6 килограмма.
По информации пресс-службы ГУ МВД, опасную находку передали военным. Взрывчатка будет уничтожена на специально полигоне.
ИСТОЧНИК KP.RU