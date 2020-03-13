В Ростове-на-Дону по телефону горячей линии расскажут, как получить детскую путевку

13 Март 2020 2020-03-13T11:27:15+03:00

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В пятницу, 13 марта, в Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая будет посвящена детскому отдыху. Ее проведут в региональном министерстве труда и социального развития.

Известно, что с 14:00 до 16:00 часов у телефона будут дежурить специалисты ведомства, которые будут отвечать все это время на вопросы дозвонившихся.

В частности, по номеру телефона, указанному ниже, можно будет узнать, кому положены детские путевки, в том числе бесплатно. А есть и такие категории дончан, которые могут получить компенсацию за ее покупку. Можно будет выяснить, каков размер путевки, куда отправить ребенка, сколько можно вернуть, какие документы и куда нужно предоставлять, а также где получать возврат.

Напомним, на Дону отдых и оздоровление детей организуется круглый год, но все таки большая часть детей отправляется в здравницы в летнее время. Многие здравницы расположены в парковых зонах, на побережье Таганрогского залива Азовского моря, имеют собственные оборудованные пляжи.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU