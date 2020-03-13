Ростовчан предупреждают о заморозках в предстоящие выходные

13 Март 2020 2020-03-13T11:36:27+03:00

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Жителям донской столицы вновь следует доставать из шкафа теплые вещи. После резкого потепления в городе ожидается снижение температуры до минусовой отметки.

Предстоящие выходные не будут такими же теплыми, как минувшие. Так, в субботу, 14 марта, специалисты прогнозируют +12 градусов тепла днем. Ожидаются небольшие дожди с ветром, скорость которого в среднем будет составлять 6 метров секунду, местами возможны порывы до 12 м/с. Вечером столбики термометров покажут +8 градусов выше нуля.

В воскресенье, 15 марта,заметно похолодает. Днем воздух прогреется до +6 градусов,порывы ветра будут достигать 14 м/с. Вечером столбик термометра снизится до отметки +1 градус, а ночью упадет до -3 градусов.

Первый день предстоящей рабочей недели, 16 марта, в городе сохранится прохладная погода. Утром температура воздуха в среднем будет колебаться в районе -3 и -1 градус ниже нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU