2020-03-13T11:39:41+03:00
Общество

Коммерсант собрал с ростовчан 65 миллионов рублей за несуществующие квартиры

Обманутыми оказались 80 человек
Ольга ГОПАЛО
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О собственных квадратных метрах в донской столице мечтают многие. Фото: мэрия Ростова.О собственных квадратных метрах в донской столице мечтают многие. Фото: мэрия Ростова.
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Совсем скоро на скамье подсудимых окажется мужчина, которого подозревают в мошенничестве. Как сообщили в областной прокуратуре, подозреваемый заключал с жителями Дона договоры на покупку квартир в многоэтажках Ростова-на-Дону. При этом у него не было разрешения на строительство этих многоквартирных домов.

Как добавили в надзорном ведомстве, речь идет о двух адресах - домах на улицах Степана Разина и Кузнечной. Там подозревают, что жертвой предприимчивого коммерсанта стали 80 человек. А общая сумма денег, которую они заплатили ему за желанные квадратные метры составила больше 65 миллионов рублей.

В настоящее время на имущество коммерсанта уже наложили арест. А его самого ждет суд. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. При этом обманутые дольщики могут подать против него еще и гражданские иски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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