В Ростове-на-Дону в аварии с пьяным водителем пострадал пассажир

13 Март 2020 2020-03-13T11:45:19+03:00

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В донской столице произошла авария с участием двух иномарок. ДТП зафиксировали накануне вечером в районе переулка 2-й Рекордный неподалеку от жилого дома №10А, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД России.

По предварительным данным, за рулем автомобиля Volkswagen Polo находился 27-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на полосу встречного движения, где

- В результате ДТП пострадал 41-летний пассажир Volkswagen Polo, - отметили в ведомстве.

Пострадавшего мужчину увезли в больницу, где уму была оказана вся необходимая медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU