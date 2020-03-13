В Ростове-на-Дону в аварии с пьяным водителем пострадал пассажир
В донской столице произошла авария с участием двух иномарок. ДТП зафиксировали накануне вечером в районе переулка 2-й Рекордный неподалеку от жилого дома №10А, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД России.
По предварительным данным, за рулем автомобиля Volkswagen Polo находился 27-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на полосу встречного движения, где
- В результате ДТП пострадал 41-летний пассажир Volkswagen Polo, - отметили в ведомстве.
Пострадавшего мужчину увезли в больницу, где уму была оказана вся необходимая медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU