2020-03-13T11:53:44+03:00
Общество

В Ростовской области ищут пропавшую школьницу из Забайкальского края

Она вышла из дома и пропала
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Девочка вышла из дома и пропала. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской областиДевочка вышла из дома и пропала. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области
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Полицейское донского региона разыскивают 16-летнюю Евгению Богданову. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области, несовершеннолетняя ушла из дома в поселке Чернышевск Забайкальского края месяц назад, и до сих пор близкие ничего о ней не знают о ее местонахождении.

В день исчезновения пропавшая Евгения Богданова вышла из дома в темном спортивное трико, бирюзовой куртке и черных ботинках.

По предположительной информации, пропавшая девочка может передвигаться по трассам попутным транспортом с водителями-дальнобойщиками.

АЛЛО!

Если вы что-то знаете о местонахождении о пропавшей, то просьба сообщить по телефонам: 8 (30265) 2-13-08, 8(3022) 23-52-61, 8-924-274-74-31 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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