В Ростовской области ищут пропавшую школьницу из Забайкальского края
Полицейское донского региона разыскивают 16-летнюю Евгению Богданову. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области, несовершеннолетняя ушла из дома в поселке Чернышевск Забайкальского края месяц назад, и до сих пор близкие ничего о ней не знают о ее местонахождении.
В день исчезновения пропавшая Евгения Богданова вышла из дома в темном спортивное трико, бирюзовой куртке и черных ботинках.
По предположительной информации, пропавшая девочка может передвигаться по трассам попутным транспортом с водителями-дальнобойщиками.
АЛЛО!
Если вы что-то знаете о местонахождении о пропавшей, то просьба сообщить по телефонам: 8 (30265) 2-13-08, 8(3022) 23-52-61, 8-924-274-74-31 или 02.
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