ФК "Ростов" наказали рублем за оскорбительные речевки и баннеры фанатов

13 Март 2020 2020-03-13T12:17:09+03:00

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Проделки фанатов футбольного клуба «Ростов» не прошли даром. Клубу придется выплатить 120 тысяч рублей по итогам домашнего матча с ЦСКА, который прошел в рамках 21-го тура РПЛ. Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза РФС.

Так, донской клуб оштрафован на 50 тысяч рублей за демонстрацию двух несогласованных баннеров и на 70 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений.

Если подобное повторится в ближайшее время, то к "Ростову" будут применены более серьезные санкции.

ЦСКА также оштрафован на 90 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", игра между желто-синими и ЦСКА завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2.

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ИСТОЧНИК KP.RU