Дончанина осудили на три года за жесткое нападение на подростка

13 Март 2020 2020-03-13T12:33:00+03:00

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Житель город Каменск-Шахтинска жесткого избил 14-летнего подростка и украл у него мобильный телефон. Как сообщает пресс-служба донского Следственного комитета, за это преступление нападавшего осудили на три года лишения свободы в колонии строгого режима.

В ходе расследования всех обстоятельств дела выяснилось, что мужчина подошел к мальчику на улице и попросил у него телефон для звонка. После того как подросток дал мобильник, осужденный несколько раз с силой ударил мальчика кулаком по лицу и скрылся в неизвестном направлении вместе с дорогим смартфоном.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого в преступлении мужчину. Выяснилось, что дончанин ранее был осужден за похожее преступление, но тогда добычей грабителя стала дорогая иномарка «Хёндай-Солярис», которую он похитил у женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU