В центре Ростова-на-Дону временно ограничат движение транспорта
Автомобилисты смогу проехать только по одной полосе
Театральная площадь Ростова-на-ДонуФото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:
Ростовским автомобилистам придется заранее продумывать маршрут движения в районе Театральной площади. На одном из участков временно введут ограничение движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Движение запретят на проспекте Театральном в створе улицы Филимоновской по одной полосе. В связи с этим в часы пик прогнозируется затруднение движение и, как следствие, продолжительные пробки.
- Ограничения будут действовать из-за реконструкции водопроводной линии с 21 марта по 30 апреля, - отметили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU