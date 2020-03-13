В центре Ростова-на-Дону временно ограничат движение транспорта

13 Март 2020 2020-03-13T13:25:56+03:00

Автомобилисты смогу проехать только по одной полосе

Изменить размер текста: A A

Ростовским автомобилистам придется заранее продумывать маршрут движения в районе Театральной площади. На одном из участков временно введут ограничение движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Движение запретят на проспекте Театральном в створе улицы Филимоновской по одной полосе. В связи с этим в часы пик прогнозируется затруднение движение и, как следствие, продолжительные пробки.

- Ограничения будут действовать из-за реконструкции водопроводной линии с 21 марта по 30 апреля, - отметили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU