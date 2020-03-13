2020-03-13T16:37:18+03:00
Общество

Аксайский обход на трассе М-4 «Дон» достроят в 2023 году

Работы ведутся с опережением срока
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Трасса М-4 "Дон". Фото: пресс-служба правительства Ростовской областиТрасса М-4 "Дон". Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
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Дорожники ведут работы на трассе М-4 «Дон». Сейчас в рамках строительства Аксайского обхода на трассе ведется реконструкция по сооружению правой части моста и путепровода на отрезке 1024–1036-й км. Об этом сообщили в Правительстве Ростовской области.

Согласно проекту, на всем протяжении 12-километрового объекта будет увеличено количество полос движения — их станет шесть, по три в каждом направлении. В настоящее время рабочие демонтируют старые конструкции, а уже этим летом дорожники уложат верхний слой асфальта. Работы будут завершены в четвертом квартале текущего года. После этого по дороге будет запущено движение транспорта по так называемому прямому направлению. Обновленный участок будет полностью соответствовать всем необходимым стандартам.

– Этот объект будет введен в эксплуатацию ранее установленного срока. Соответствующее соглашение было достигнуто между губернатором Ростовской области и руководителем госкомпании Автодор в начале февраля, – подчеркнул замгубернатора Виктор Вовк. – Региональным правительством ведется мониторинг работ, сформирована рабочая группа, и любые возникающие вопросы решаются в оперативном порядке. Наша задача – как можно быстрее завершить строительство, чтобы отвести транспортные потоки от Ростова и Аксая. Эффект от реализации этого глобального проекта почувствуют не только автомобилисты, но и жители центра Ростовской агломерации.

Полностью Аксайский обход намечено сдать в эксплуатацию в конце 2023 года. Проект «Обход Аксая» предусматривает реконструкцию федеральной магистрали на участках км 1024 – км 1036 и км 1072 – км 1091, а также строительство новой дороги-дублера М-4 «Дон» – в обход Аксая – протяженностью 35 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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