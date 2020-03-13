Крупнейший строительный форум региона «СТИМэкспо-2020» соберет свыше 7 500 посетителей и более 500 ведущих брендов

13 Март 2020 2020-03-13T16:29:16+03:00

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С 18 по 21 марта в «ДонЭкспоцентр» пройдет выставка строительных технологий и материалов «СТИМэкспо» – единственный крупномасштабный проект строительной тематики в Ростовской области на специализированной площадке. Выставка проходит при поддержке министерства строительства и архитектуры Ростовской области.

Ежегодно более 7 500 посетителей знакомятся с новинками в области индустрии, заводят деловые контакты, участвуют в профессиональных дискуссиях по самым актуальным вопросам или же знакомятся с наиболее выгодными и качественными предложениями рынка и делают выбор для реализации своих идей при ремонте и строительстве.

Фото: ГК «ДонЭкспоцентр»

Свыше 500 брендов строительных и отделочных материалов на выставочной площади в 5 000 кв. м – все это ждет на выставке «СТИМэкспо» как специалистов (застройщиков, мастеров, представителей строительных бригад, производителей и реализаторов стройматериалов), так и тех, кто планирует делать ремонт или заинтересован в сооружении собственного дома. Ожидается, что более 150 экспонентов со всей России и из-за рубежа представят на «СТИМэкспо» свои лучшие образцы и новейшие разработки. Инструменты для геодезии и строительства, тепловое, сантехническое, вентиляционное оборудование, электро- и светотехника, отделочные материалы, элементы декора – лишь самый краткий перечень того, что будет представлено на выставке.

– Приходя на выставку «СТИМэкспо», посетитель решает сразу две задачи. Здесь можно познакомиться с продукцией ведущих компаний по производству строительных инструментов и материалов, декора и материалов для дома, с услугами, которые предлагают крупнейшие в стране строительные компании, банки и дизайнеры интерьеров, и совершить выгодные покупки. И, конечно, посетить более 50 мероприятий самой разной направленности для общения и обучения, – прокомментировала предстоящую выставку генеральный директор «ДонЭкспоцентр» Карина Лагуткина.

Фото: ГК «ДонЭкспоцентр»

Деловая программа выставки «СТИМэкспо» традиционно насыщена полезными мероприятиями для специалистов, превращая проект в полноценную площадку для профессионального общения и совершенствования навыков. Ключевые события в рамках выставки – конференция «Строительство и архитектура Ростовской области: проблемы и перспективы развития отрасли», конкурс «Лучшее информационное сопровождение деятельности по управлению многоквартирным домом в Ростовской области», а также конференция для архитекторов. И, конечно, посетителей ожидают разнообразные мастер-классы и семинары для специалистов строительной отрасли и дизайнеров.

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