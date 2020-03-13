Житель Таганрога может надолго сесть в тюрьму за 0,5 грамм наркотиков

13 Март 2020 2020-03-13T17:32:20+03:00

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В Таганроге будут судить мужчину, которого подозревают в сбыте наркотиков. По версии правоохранительных органов, он продал сильнодействующие синтетическое вещество. Информация об этом появилась на официальном сайте Южной транспортной прокуратуры.

По данным следствия, 30-летний житель Таганрога действовал по заранее спланированной схеме. К нему обратился человек, который хотел приобрести наркотики. Подозреваемый продал ему запрещенное вещество в размере 0,5 грамма, за что получил деньги.

После этого, продавца задержали правоохранители.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере", - отметили в ведомстве.

- Экспертиза показала, что запрещенное вещество имеет в своем составе пирролидиновалерофенон.

Теперь фигуранту грозит реальный срок. Если его вина будет доказана, он может сесть в тюрьму на 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU