2020-03-13T17:57:22+03:00
Общество

Футболист ФК "Ростов" Павел Мамаев подал жалобу в суд

Судебное заседание пройдет в апреле
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев. Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев. Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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Защитник Павла Мамаева подал жалобу в кассационный суд. В ходе заседания будет рассмотрено требование полузащитника "Ростова" и его приятеля нападающего «Сочи» Александра Кокорина на пересмотр вынесенного им в прошлом году приговора. Об этом сообщила на своей странице в Instagram адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы Кокорина.

- Сегодня получила извещение из Второго кассационного суда общей юрисдикции о том, что назначено рассмотрение жалоб адвокатов по уголовному делу Кокорина А.А., Кокорина К.К., Мамаева П.К., Протасовицкого А.С. в вышеуказанном суде на 20 апреля в 10 часов утра, - сообщила адвокат.

Известно, что кассации указано, что причинение одних и тех же повреждений потерпевшему вменено судом незаконно. Также видеоролик не был исследован должным образом. Запись не зафиксировала момент провокации.

Судебное заседание назначено на 20 апреля.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов, Павел Мамаев и Александр Кокорин оказались в тюрьме из-за драки в центре Москвы. ФК "Краснодар" разорвал контракт с игроком и он стал футболистом "Ростова".

ИСТОЧНИК KP.RU

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