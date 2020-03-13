Трое криминальных «киберпанков» с пультом и квадрокоптером пытались организовать наркотрафик в донскую колонию

13 Март 2020 2020-03-13T18:05:57+03:00

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Воспользоваться достижениями технического прогресса и поставить себе на службу квадрокоптер решили трое злоумышленников, решившие с его помощью организовать трафик наркотических веществ, алкоголя, средств сотовой связи и других веществ на территорию исправительной колонии № 14, расположенной в Ростовской области.

Как рассказали ГУФСИН России по донскому региону, операция по перебросу запрещенного груза осуществлялась глубокой ночью. Траекторией полета аппарата с помощью пульта дистанционного управления руководили двое мужчин и женщина, сидевшие в салоне автомобиля, припаркованного рядом с забором колонии.

Однако план доморощенных «киберпанков» с треском провалился. Механического «гостя», рассекавшего лопастями воздух в небе над режимной территорией, сумели разглядеть сотрудники колонии, которые вызвали сотрудников полиции.

- В ходе проведения оперативно-следственных действий у нарушителей и в автомобиле обнаружили два пакета с порошкообразным веществом белого цвета, пять пакетов с гранулированным веществом темно-зеленного цвета, 2, тыс. капсул лекарственного препарата, один мобильный телефон, четыре бутылки спиртосодержащей жидкости по 500 мл, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН.

В итоге полицейские задержали перебросчиков.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причастные лица.

ИСТОЧНИК KP.RU