Полицейские в Ростовской области два месяца разыскивают пропавшего мужчину

13 Март 2020 2020-03-13T18:10:57+03:00

Мужчина вышел из дома два месяца назад и пропал. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Мужчина не выходит на связь с родственниками

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Сотрудники правоохранительных органов донского региона ищут пропавшего в Орловском районе два месяца назад мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе донского главка МВД.

Дончанин в январе этого года вышел из дома и пропал. С тех пор 44-летний Эдуард Бушуев не отвечает на звонки, сообщения и не выходит на связь с родственниками и друзьями.

Сейчас о местонахождении пропавшего мужчины ничего не известно.

АЛЛО!

Если Вы что-то знаете о местонахождении пропавшего Эдуарда Бушуева, то сообщите информацию о местонахождении разыскиваемого по телефонам: 8 (863) 753-12-00, 8 (928) 901-90-58 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU