Полицейские в Ростовской области два месяца разыскивают пропавшего мужчину
Сотрудники правоохранительных органов донского региона ищут пропавшего в Орловском районе два месяца назад мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе донского главка МВД.
Дончанин в январе этого года вышел из дома и пропал. С тех пор 44-летний Эдуард Бушуев не отвечает на звонки, сообщения и не выходит на связь с родственниками и друзьями.
Сейчас о местонахождении пропавшего мужчины ничего не известно.
АЛЛО!
Если Вы что-то знаете о местонахождении пропавшего Эдуарда Бушуева, то сообщите информацию о местонахождении разыскиваемого по телефонам: 8 (863) 753-12-00, 8 (928) 901-90-58 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU