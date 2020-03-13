«Пойдем в цирк!»: Сколько стоят билеты на новое представление «Медведи на буйволах» и как сэкономить

13 Март 2020 2020-03-13T19:24:38+03:00

Зрители могут воспользоваться скидкой до 50%.

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Феерическое шоу для жителей и гостей донской столицы покажут в Ростовском государственном цирке. Уникальная шоу-программа «Медведи на буйволах» соберет на одной сцене именитых артистов, обладателей престижных цирковых наград.

За один вечер зрители смогут увидеть дрессировщиков, акробатов, гимнастов на батутах, забавных клоунов и запоминающиеся выступления животных. Ростовчанам придется по душе номер «Белое солнце пустыни», где «красноармеец товарищ Сухов» вместе со своими верными помощниками — верблюдами расскажет по-новому знакомую многим историю.

Главным номером шоу-программы станет выступление медведей и буйволов. Невозмутимые хищники будут кататься на травоядных. Над разработкой этой постановки авторы работали в течение семи лет. Результаты кропотливого труда дрессировщиков поразят детей и взрослых.

Если Вы любите удивляться и радоваться, то вам понравится шоу-программа «Медведи на буйволах».

Первые выступления состоятся уже в эти выходные. Стоимость билетов от 500 до 1800 рублей. Люди, собирающиеся прийти на представления всей семьей, смогут приобрести билеты со скидкой.

Действующие скидки:

- "Семейный билет" - 25% на покупку трех и более билетов от 1000 рублей (действует только в кассе цирка);

- "Скидка для многодетных семей" - 50% при предъявлении необходимых документов (действует только в кассе цирка);

- Групповые заявки - от 20 человек, скидка индивидуально оговаривается.

Более подробную информацию вы можете получить в кассе Ростовского государственного цирка по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 45.

А также позвонив по телефонам: 8 (863) 240-70-93, 8 (991) 336-08-23 или на официальном сайте: www.circus-rostov.ru.

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