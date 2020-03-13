Жители донской столицы остались недовольны композицией "Little Big" для "Евровидения"

13 Март 2020 2020-03-13T20:04:08+03:00

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Ростовчане высказали недовольство песней, с которой известная группа "Little Big", поедет на «Евровидение».

Многие россияне сначала были крайне рады тому, что Россию в популярном музыкальном конкурсе представит именно Little Big. Они были уверены, что эпатажные участники, ставшие авторами взрывного хита Skibidi, если и не победят, то точно сделают незабываемое шоу.

Но сегодня в одном из ростовских пабликов соцсети появилось видео с новой песней группы, которую они представят на "Евровидении". По словам самих исполнителей, композиция "Uno" была написана всего за час. Видеозапись набрала более миллиона просмотров за несколько часов.

Но ростовчане не оценили новоиспеченный хит и сообщили, что песня их разочаровала. А некоторые и вовсе заявили, что композиция «фигня».

«Похоже, это самая скучная их песня, авторы торопились, когда писали ее. К тому же с очень трудной для них целью — никого и ничего не задеть. Для группы, изначально построенной на провокациях, это сложно, пропадает весь смысл», - написал в комментариях под видеозаписью один из ростовчан.

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Композиция Uno исполняется на английском и испанском языках, на бэк-вокале — солист группы The Hatters.

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ИСТОЧНИК KP.RU