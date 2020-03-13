В Ростове за взятку осудили инспектора Ространснадзора

13 Март 2020 2020-03-13T20:42:15+03:00

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В донской столице осудили государственного инспектора отдела контроля международных автомобильных перевозок. Он был задержан на месте преступления при получении взятки.

По данным следствия, сотрудник Ространснадзора Андрей Титов получил 50 тысяч рублей от представителя грузового автопредприятия. За это вознаграждение компанию не должны были наказывать за нарушения. Сообщили в региональном ФСБ.

Титов был задержан сразу после получения денег, в отношении него завели уголовное дело. Ленинский районный суд приговорил подозреваемого к 3 годам и 1 месяцу колонии.

Осужденный принял решение обжаловать приговор в Ростовском областном суде. В результате ему смягчили приговор на один месяц - он проведет ровно три года в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU