2020-03-13T21:14:08+03:00
Происшествия

В Каменске-Шахтинском местный житель обнаружил схрон тротила

Его уже передали саперам для уничтожения
Виктория Никитина
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В Ростовской области нашли схрон тротилаВ Ростовской области нашли схрон тротилаФото: "КП" Архив
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В Ростовской области обнаружили склад тротила.

Схрон нашел житель Каменска-Шахтинского. Около комбината "Каменский" лежало множество тротиловых шашек. О произошедшем сообщает портал donnews.ru.

По предварительной информации, шашки лежали в этом месте уже достаточно давно. К счастью, детонаторов в них не было. Общий вес опасной находки составил полтора килограмма. Схрон уже передан сапёрам для уничтожения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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