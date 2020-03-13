В Каменске-Шахтинском местный житель обнаружил схрон тротила
В Ростовской области обнаружили склад тротила.
Схрон нашел житель Каменска-Шахтинского. Около комбината "Каменский" лежало множество тротиловых шашек. О произошедшем сообщает портал donnews.ru.
По предварительной информации, шашки лежали в этом месте уже достаточно давно. К счастью, детонаторов в них не было. Общий вес опасной находки составил полтора килограмма. Схрон уже передан сапёрам для уничтожения.
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ИСТОЧНИК KP.RU