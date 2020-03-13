Подписчики Полины Дибровой придумали ей четвертую беременность
Подписчики Полины Дибровой заподозрили ее в четвертой беременности.
Ростовчанка выложила в своем аккаунте Инстаграм новое фото. На снимке она предстала перед подписчиками в облегающем белом платье, удобно расположившись на цветочном фоне. Фото было сделано настолько неудачно, что проступил выпуклый животик ростовчанки.
- Включаешь телевизор - и одни страсти. Садишься в машину, радио - и снова страсти. Дети бегают наперегонки в туалет смывать коронавирус. Что будет дальше? Хочется сохранять настроение, - написала по фото Полина.
Подписчики принялись успокаивать девушку и предложили ей выключить телевизор и не слушать новости. Но конечно же, без внимания не остался и живот Дибровой.
«Вы поправились или просто ждете кого?» - поинтересовалась одна из подписчиц модели.
Но Полина не посчитала нужным что-либо ответить, поэтому будет ли у Дибровых четвертый ребенок, покажет время.
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«Как будто не в театр, а на фотосессию пришли».
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ИСТОЧНИК KP.RU