Подписчики Полины Дибровой придумали ей четвертую беременность

13 Март 2020 2020-03-13T22:17:29+03:00

Но девушку сейчас больше беспокоит коронавирус

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Подписчики Полины Дибровой заподозрили ее в четвертой беременности.

Ростовчанка выложила в своем аккаунте Инстаграм новое фото. На снимке она предстала перед подписчиками в облегающем белом платье, удобно расположившись на цветочном фоне. Фото было сделано настолько неудачно, что проступил выпуклый животик ростовчанки.

- Включаешь телевизор - и одни страсти. Садишься в машину, радио - и снова страсти. Дети бегают наперегонки в туалет смывать коронавирус. Что будет дальше? Хочется сохранять настроение, - написала по фото Полина.

Подписчики принялись успокаивать девушку и предложили ей выключить телевизор и не слушать новости. Но конечно же, без внимания не остался и живот Дибровой.

«Вы поправились или просто ждете кого?» - поинтересовалась одна из подписчиц модели.

Но Полина не посчитала нужным что-либо ответить, поэтому будет ли у Дибровых четвертый ребенок, покажет время.

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«Как будто не в театр, а на фотосессию пришли».

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ИСТОЧНИК KP.RU