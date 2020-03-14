Онлайн-тренинги по профилактике коронавируса прошли в донских школах

14 Март 2020 2020-03-14T08:23:45+03:00

Онлайн-тренинги по защите от коронавируса прошли в донских школах. Фото: городская администрация

Также планируется провести в таком режиме родительское собрание и педсовет

Изменить размер текста: A A

В донских школах прошли онлайн-тренинги по защите от коронавируса.

Инициатива проведения таких мероприятий исходила от регионального Роспотребнадзора. Специалисты вещали для школьников из Центра медицинских телекоммуникаций Деткой поликлиники №1.

- Лектор, заведующая отделением эпиданализа и учета, врач-эпидемиолог ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" Оксана Самарина рассказала ребятам об общих правилах профилактики острых респираторных вирусных заболеваниях, о том, как правильно носить медицинскую маску, каковы основные симптомы вирусных инфекций, сообщается на сайте городской администрации.

Стоит отметить, что особое внимание медик уделила мерам, которые необходимо предпринять, если в семье у кого-то появились симптомы болезни. Школьники активно задавали вопросы по теме. Всего в онлайн-тренинге поучаствовали 116 общеобразовательных организаций Ростовской области, в том числе 34 – из города Ростова-на-Дону.

Советы по профилактике коронавируса в таком же интерактивном режиме получат родители и педагоги. Мероприятия проводятся в рамках проекта «Школьная медицина», благодаря взаимодействию Министерства здравоохранения и Министерства общего образования Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус сорвал главный студенческий фестиваль ЮФУ.

Но есть еще надежда на то, что ситуация скоро изменится.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU