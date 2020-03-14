2020-03-14T10:06:41+03:00
Общество

Супруг Анастасии Костенко от скуки решил поучаствовать в телешоу

Подписчики заявили, что ничего, кроме жалости, он не вызывает
Виктория Никитина
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Дмитрия Тарасова заподозрили в безденежьи. Фото: аккаунт Дмитрия Тарасова в ИнстаграмДмитрия Тарасова заподозрили в безденежьи. Фото: аккаунт Дмитрия Тарасова в Инстаграм
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Подписчики накинулись на супруга ростовчанки Анастасии Костенко, футболиста Дмитрия Тарасова, из-за его участия в телешоу.

В своем аккаунте Инстаграм спортсмен выложил новое фото на котором он запечатлен в студии, где проходят съемки шоу "Звезды сошлись". Футболист отметил, что принял участие в телешоу потому, что там затрагивались интересные для него темы.

Напомним, что Дмитрий Тарасов подписал контракт с "Рубином" и на первой же тренировке сломал ногу. Ему провели операцию и сейчас он живет с семьей. Медики предположили, что скорее всего в этом сезоне на поле он не появится.

Подписчики живо отреагировали на новое фото спортсмена и предположили, что у футболиста проблемы с деньгами. А некоторые и вовсе заявили, что в настоящее время Тарасов ничего, кроме жалости, не вызывает.

«Совсем наверное денег нет, уже соглашается на съемки таких программ», «Да, раньше по передачам ходил в статусе успешного и перспективного футболиста. Он был с женой, у которой миллионы поклонников, а сейчас жалость вызываешь», - написали подписчики футболиста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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