Супруг Анастасии Костенко от скуки решил поучаствовать в телешоу
Подписчики накинулись на супруга ростовчанки Анастасии Костенко, футболиста Дмитрия Тарасова, из-за его участия в телешоу.
В своем аккаунте Инстаграм спортсмен выложил новое фото на котором он запечатлен в студии, где проходят съемки шоу "Звезды сошлись". Футболист отметил, что принял участие в телешоу потому, что там затрагивались интересные для него темы.
Напомним, что Дмитрий Тарасов подписал контракт с "Рубином" и на первой же тренировке сломал ногу. Ему провели операцию и сейчас он живет с семьей. Медики предположили, что скорее всего в этом сезоне на поле он не появится.
Подписчики живо отреагировали на новое фото спортсмена и предположили, что у футболиста проблемы с деньгами. А некоторые и вовсе заявили, что в настоящее время Тарасов ничего, кроме жалости, не вызывает.
«Совсем наверное денег нет, уже соглашается на съемки таких программ», «Да, раньше по передачам ходил в статусе успешного и перспективного футболиста. Он был с женой, у которой миллионы поклонников, а сейчас жалость вызываешь», - написали подписчики футболиста.
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ИСТОЧНИК KP.RU