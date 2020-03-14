2020-03-14T10:43:04+03:00
Происшествия

Семилетняя девочка пострадала в столкновении двух отечественных авто

Также пострадал и пожилой пассажир
Виктория Никитина
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Под Ростовом в ДТП пострадали школьница и пожилой пассажирПод Ростовом в ДТП пострадали школьница и пожилой пассажирФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ростовской области ребенок пострадал в результате ДТП.

Инцидент произошел на 0 км «Восточного обхода г. Таганрога» около половины шестого вечера. 40 -летняя автоледи за рулем автомобиля Lada Х RAY выполняла разворот и не убедилась в безопасности маневра. В результате этого произошло столкновение с попутным автомобилем ВАЗ-2107 под управлением 62-летнего водителя. В аварии пострадали 7-летняя пассажирка автомобиля Lada Х RAY и 64-летний пассажир ВАЗа.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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