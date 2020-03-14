Отключения света 16-20 марта: где и когда

14 Март 2020 2020-03-14T13:41:58+03:00

В донской столице сотни ростовчан останутся без электроэнергии Фото: "КП" Архив

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В Ростове сотни местных жителей останутся без света на время проведения технических работ. Об этом информирует компания "Донэнерго".

В понедельник, 16 марта, без электроэнергии останутся ростовчане, проживающие на улицах Нансена, Шеболдаева, Лисичанская, Ногинская, Куприна, Фадеева, Писемского, Стальского, Лескова, Гомельская, Алма-Атинская. Света не будет также по улицам 40-я линия, Школьная, Черевичкина, Рябышева, Доброхимовская, Коминтерна, 1-я Краснодарская, 2-я Краснодарская, Парижской Коммуны, Ревкомовская, переулку Таджикский.

Во вторник, 17 марта, технические работы будут проводиться на улицах 1-я Круговая, 2-я Круговая, 3-я Круговая, Парижской Коммуны, Плеханова, Стачки. Кроме того, электричества не будет по улицам 20-я линия, 22-я линия, 24-я линия, Лекальная.

В среду, 18 марта, свет отключат на улицах Доброхимовская, 1-я Краснодарская, 2-я Краснодарская, 1-я Круговая, 2-я Круговая, Парижской Коммуны. В четверг, 19 марта, отключения коснутся улиц Волгодонская, Гризодубовой, 2-я Круговая, 3-я Круговая, Парижской Коммуны, Плеханова, Проселочная и проспекта Стачки.

В пятницу, 20 марта, электричество будет отсутствовать на улицах Волгодонская, Гризодубовой, Доброхимовская, 1-я Краснодарская, 2-я Краснодарская, 3-я Круговая, Лазаревская, Проселочная, Ревкомовская.

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