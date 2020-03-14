В Ростове злоумышленник похитил у пенсионерки 157 тысяч рублей

14 Март 2020 2020-03-14T14:29:55+03:00

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В Ростове идут поиски преступника, которого подозревают в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 10 марта около шести часов вечера злоумышленник позвонил 68-летней местной жительнице и представился сотрудником банка и похитил с карты женщины около 157 тысяч рублей.

Как только пенсионерка обнаружила пропажу денежных средств, она незамедлительно обратилась с заявлением в полицию. Правоохранителям пока не удалось установить личность злоумышленника.

- В настоящее время по факту происшествия проводится расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщает источник "КП-Ростов" в правоохранительных органах.

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В отношении дончанки возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU