"Зима недаром злится, прошла ее пора": на Ростов снова надвигаются заморозки

14 Март 2020 2020-03-14T15:14:59+03:00

Также усилится ветер до 15-18 метров в секунду

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В Ростов на следующей неделе вновь вернутся лютые морозы.

О предстоящем похолодании жителей донского региона предупредили синоптики. Уже завтра, 15 марта, температура во многих районах упадет до минус семи градусов. Ночью, как обычно, будет особенно холодно, а вот днем столбик термометра достигнет отметки +5 градусов Цельсия. Кроме того, усилится ветер, его скорость порывами будет составлять 15-18 метров в секунду.

Осадков синоптики не обещают, но заморозки продержаться в Ростовской области целую неделю. Только после 22 марта в южный регион снова вернется весна.

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Преимущественно ясно: погода в Ростове на 14 марта.

Под вечер ожидается резкое похолодание.

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ИСТОЧНИК KP.RU