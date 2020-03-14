2020-03-14T16:04:18+03:00
Происшествия

В Ростове на левом берегу сгорела иномарка

Причины возгорания пока остаются неизвестными
Виктория Никитина
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В Ростове сгорела иномарка. Фото: ГУ МЧС по Ростовской областиВ Ростове сгорела иномарка. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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В донской столице по неизвестной причине сгорел автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел сегодня, 14 марта, около одиннадцати часов утра на улице Левобережной недалеко от стадиона "Ростов-Арена". Автомобиль Ford вспыхнул внезапно, оставив вокруг себе черное облако дыма.

Прохожие незамедлительно вызвали пожарных. Огнеборцам удалось локализовать возгорание в 10:56, а уже через минуту пламя было полностью потушено. Общая площадь пожара составила пять квадратных метров. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время выясняются причины возгорания.

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На тушение пожара огнеборцам потребовалось 20 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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