В Александровке вандалы разнесли на мелкие осколки остановку

14 Март 2020 2020-03-14T17:03:52+03:00

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Очередную остановку разнесли вандалы в Ростове, в микрорайоне Александровка.

Инцидент произошел минувшей ночью на проспекте 40-летия Победы. Вандалы выбили стекла из остановочного комплекса "Домики". Совершив акт вандализма, виновные скрылись с места происшествия. А разбитые на мелкие осколки стекла остались лежать на асфальте.

Последствия происшествия сфотографировали приходившие на остановку ростовчане. Снимки были опубликованы в одном из местных пабликов соцсети. Пользователи не смогли удержаться от комментариев по поводу произошедшего.

«Вот и новое поколение — бьют остановки, портят здания. А еще говорят, что продвинутая молодежь», «Остается только одно — организовать движение против вот таких вот представителей общества и просто разбираться уже своими силами», - заявили ростовчане.

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ИСТОЧНИК KP.RU