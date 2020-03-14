Баста обратился к фанатам "СКА" с обращением поддержать команду в матче с "Махачкалой"

14 Март 2020 2020-03-14T19:49:49+03:00

Василий прикрепил к обращению фанатское видео и гимн команды

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Ростовский рэпер Баста призвал фанатов футбольного клуба "СКА" поддержать команду на матче с "Махачкалой".

В своем аккаунте Инстаграм владелец клуба выложил видео, на котором с гирей в руках обратился к болельщикам "СКА". Со слов Басты, футболистам на этом матче как никогда необходима поддержка фанатов.

- В преддверии матча мы призываем каждого болельщика ростовских армейцев прийти и поддержать нашу команду, - написал он под видеозаписью.

К своему заявлению Вакуленко прикрепил еще фанатское видео и гимн команды собственного сочинения.

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ИСТОЧНИК KP.RU