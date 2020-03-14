2020-03-14T19:49:09+03:00
Общество

Виктория Лопырева поделилась мнением о коронавирусе

Девушка не верит данным о количестве заболевших в России
Виктория Никитина
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Ростовчанка Виктория Лопырева высказалась о коронавирусе. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в ИнстаграмРостовчанка Виктория Лопырева высказалась о коронавирусе. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм
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Ростовская модель Виктория Лопырева публично заявила, что не верит в небольшое количество заболевших коронавирусом в России.

Девушка опубликовала в своем аккаунте Инстаграм новое фото, на котором она сидит за столом, и похоже, готовится к приему пищи. А прямо перед ней между приготовленными столовыми приборами стоит флакончик антисептика для рук. Под фото Виктория высказала то,что она думает о вспышке коронавируса.

- В России (если верить международному сайту, где публикуют официальные данные) все еще стоит отметка „45 cases“, что означает, что коронавируса в нашей стране практически нет. Верю я в эти данные? Нет! - категорично сообщила ростовчанка.

Но модель также отметила, что опровергнуть эти данные она не может. А также в своем посте ростовчанка попросила тех, у кого есть симптомы похожие на коронавирус, остаться дома и не подвергать опасности заражения окружающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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