ФК "Чайка" построит в Ростове новый стадион уровня РПЛ
В Ростове может появиться новый стадион уровня Российской Премьер-лиги.
Построить его планирует руководство футбольного клуба "Чайка". Об этом в интервью порталу sportbox.ru сообщил главный тренер ФК «Чайка» Магомед Адиев.
По его словам, на новом стадионе игроки «Чайки» будут принимать соперников по РПЛ. Стадион будет вмещать примерно 15-20 тысяч зрителей будет построен в районет старого аэропорта. Сейчас уже идет разработка проектно-сметной документации строительства объекта.
Сейчас стадион команды в селе Песчанокопском вмещает всего три тысячи зрителей, а для РПЛ необходима арена вместимостью не менее 10 тысяч болельщиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU