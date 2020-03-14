ФК "Чайка" построит в Ростове новый стадион уровня РПЛ

14 Март 2020 2020-03-14T20:18:05+03:00

В Ростове может появиться еще один стадион уровня РПЛ Фото: "КП" Архив

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В Ростове может появиться новый стадион уровня Российской Премьер-лиги.

Построить его планирует руководство футбольного клуба "Чайка". Об этом в интервью порталу sportbox.ru сообщил главный тренер ФК «Чайка» Магомед Адиев.

По его словам, на новом стадионе игроки «Чайки» будут принимать соперников по РПЛ. Стадион будет вмещать примерно 15-20 тысяч зрителей будет построен в районет старого аэропорта. Сейчас уже идет разработка проектно-сметной документации строительства объекта.

Сейчас стадион команды в селе Песчанокопском вмещает всего три тысячи зрителей, а для РПЛ необходима арена вместимостью не менее 10 тысяч болельщиков.

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Команда будет выступать на Песчанокопском.

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ИСТОЧНИК KP.RU