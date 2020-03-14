В Ростовской области судят полицейского и адвоката за вымогательство
В Ростовской области в покушении на мошенничество обвиняют бывшего начальника СО ОМВД России по городу Батайску и адвоката Адвокатской палаты Ростовской области.
В ходе следствия выяснилось, что подозреваемые дали обещание находящемуся под следствием мужчине за 650 тысяч рублей помочь ему отделаться условным сроком. Подсудимый не пожелал платить такие деньги и обратился в УФСБ области и рассказал о вымогательстве.
- В ходе оперативных действий неправомерную деятельность пресекли, начальника СО ОМВД уволили. В настоящее время решают вопрос о мере пресечения, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU