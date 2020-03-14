В Ростове водитель отечественного авто сбил невнимательную школьницу

14 Март 2020 2020-03-14T21:46:00+03:00

В Ростове на северном сбили девочку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Водитель не успел затормозить перед выскочившей девочкой

Изменить размер текста: A A

В Ростове в результате ДТП пострадала школьница.

Инцидент произошел сегодня, 14 марта, вечером на бульваре Комарова в Северном жилом массиве. 11-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте. А 29-летний водитель автомобиля Lada Largus не успел затормозить перед внезапно выскочившей на дорогу школьницей.

- Ребенка доставили в больницу», - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Массовое ДТП с тремя автомобилями унесло жизни трех ростовчан.

В столкновении автомобилей пострадали еще и пешеходы.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU