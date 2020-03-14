2020-03-14T22:11:24+03:00
Общество

Ростовчанина обеспокоили поселившиеся на его балконе летучие мыши

Найденных животных он передал волонтерам
Виктория Никитина
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В Ростове летучие мыши стали селиться на балконах многоэтажек. Фото: соцсетиВ Ростове летучие мыши стали селиться на балконах многоэтажек. Фото: соцсети
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Ростовчане пожаловались на то, что у них на балконе живут летучие мыши.

Один из жителей донской столицы решил сделать ремонт у себя на балконе. Но когда он стал снимать обшивку, то обнаружил в утеплителе гнездо летучих мышей. Ростовчанин принял решение связаться с волонтерами и они согласились приехать и забрать животных. О произошедшем горожанин рассказал в одном из местных пабликов соцсети. .

Автор публикации выложил снимок, на котором показал трех летучих мышей. Некоторые пользователи предположили, что они могут являться переносчиками коронавируса. Другие же горожане эти высказывания опровергли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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