В заброшенном доме в Ростове нашли бездыханное тело мужчины

15 Март 2020 2020-03-15T09:28:48+03:00

На трупе нет криминальных следов

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В одном из заброшенных домов Ростова обнаружили труп неизвестного мужчины.

Инцидент произошел в доме на улице Меникова. Тело было найдено вчера, но о находке стало известно только сегодня.

- Подоспевшие на место врачи констатировали смерть. На теле умершего не было никаких видимых следов криминала. Истинную причины смерти мужчины установят судмедэксперты, - сообщил источник портала "Регион online".

Есть предположения, что погибший является бездомным. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU