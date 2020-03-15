В заброшенном доме в Ростове нашли бездыханное тело мужчины
В одном из заброшенных домов Ростова обнаружили труп неизвестного мужчины.
Инцидент произошел в доме на улице Меникова. Тело было найдено вчера, но о находке стало известно только сегодня.
- Подоспевшие на место врачи констатировали смерть. На теле умершего не было никаких видимых следов криминала. Истинную причины смерти мужчины установят судмедэксперты, - сообщил источник портала "Регион online".
Есть предположения, что погибший является бездомным. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU