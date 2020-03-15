Пост в защиту Терешковой раскритиковали подписчики Дмитрия Тарасова
Футболисту Дмитрию Тарасову посоветовали не лезть в политику.
Спортсмен и муж ростовской модели Анастасии Костенко выложил в своем аккаунте Инстаграм новое фото, на котором запечатлен он, любовно смотрящий на спящую у него на руках младшую дочь. А в тексте под фото попросил не оскорблять летчика-космонавта СССР Валентину Терешкову после ее заявлений насчет поправок в Конституцию. Он призвал, так называемых диванных экспертов, следить за языком.
- Я хочу сказать, что всегда нужно следить за своим языком: кому, где, что и как вы говорите. И всегда отвечать за свои слова. В любом случае это нас не красит как русский народ, - написал Тарасов.
Подписчики же в комментариях взбунтовались и попросили футболиста не лезть в политику.
«Ты сказал, что не будешь обсуждать эту ситуацию и написал целое сочинение. Может хватит мучить футбол, стоит пойти в репортеры», «Неужели трудно перечитать перед тем, как публиковать? Бедность речи, сплошные ошибки и опечатки», - высказались подписчики Дмитрия.
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Супруг Анастасии Костенко от скуки решил поучаствовать в телешоу.
Подписчики заявили, что ничего, кроме жалости, он не вызывает.
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ИСТОЧНИК KP.RU