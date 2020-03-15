Новую детскую поликлинику достроят в апреле в Ростове-на-Дону

15 Март 2020 2020-03-15T11:48:59+03:00

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В Ростове укрепляется материально-техническая база медицинских учреждений. Об этом заявила начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая во время отчета перед главой администрации донской столицы Алексеем Логвиненко.

По ее словам, в прошлом году на эти цели была выделена внушительная сумма в 1,7 млрд рублей, что в два раза больше, чем в 2018 году. Финансовые средства выделили из бюджета города и области.

- Долгие годы здравоохранение города не видело таких денег. Благодаря им удалось на 12% снизить количество аппаратуры со 100% износом, увеличить объем и качество проводимых исследований. Кроме того, у нас появилась возможность установить модульное здание станции скорой помощи в Первомайском районе, приобрести помещение для детской и взрослой поликлиники в микрорайоне Суворовском, сделать капитальные ремонты в ряде медицинских учреждений: это женская консультация поликлиники №42, детская поликлиника №1, поликлиника №10 и детское отделение поликлиники №12. Стоит отметить, что после ремонта детского отделения поликлиники №12 жалобы, поступающие от ростовчан ранее, исчезли, - сообщила Надежда Левицкая.

Более того, в апреле в Ростове достроят новое медицинское учреждение – речь идет о детской больнице в Железнодорожном районе.

Новая детская поликлиника в Железнодорожном районе Ростова откроется уже в апреле. Фото: rostov-gorod.ru

- Это будет хорошее здание с широкими коридорами, просторными кабинетами и современным оборудованием. Можно без преувеличения сказать, что осуществилась мечта родителей детей, проживающих в этом районе, - поделилась своими эмоциями Надежда Левицкая.

Помимо этого, она напомнила, что продолжается капремонт неврологического отделения городской больницы №1 им. Н.А. Семашко. Эта работа будет завершена в текущем году.

ИСТОЧНИК KP.RU