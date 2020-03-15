Ростовчане отомстили очередному автохаму

15 Март 2020 2020-03-15T11:48:03+03:00

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Еще один ростовский автохам оказался наказан борющимися за порядок горожанами.

Водитель внедорожника припарковал свой автомобиль на улице Суворова перед мусорными баками, чем перегородил проход для желающих избавиться от отходов. Но люди не растерялись и решили отомстить наглому автохаму. Кто-то первый решил оставить свой пакет с мусором прямо на корпусе машины. Чуть позже транспортное средство уже со всех сторон было увешано мусорными пакетами - они красовались на капоте, зеркалах и многом другом

По всей видимости, один из пожелавших отомстить ростовчан сфотографировал "украшенную" мусором машину, а затем выложил снимки в соцсети с подписью: "Паркуйтесь правильно и не будете снимать мусор с зеркал и капота!"

«Чего они добились? Думаете водитель будет выносить весь мусор в жбан? Или он просто скинет его на асфальт и мусор будет разносится ветром, собаками по всей улице?», «Предлагаю привлекать к ответственности граждан за самосуд. Для решения таких вопросов есть специальные органы, которые получают деньги за свою работу», - не оценили подвиг ростовчан подписчики.

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ИСТОЧНИК KP.RU