Ростовчане высмеяли ремонт новый метод ремонта труб

15 Март 2020 2020-03-15T12:35:44+03:00

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Ростовчане с сарказмом отнеслись к новому методу ремонта труб.

В одном из ростовских дворов рабочие взялись за ремонт труб. Они выкопали большую яму и работа остановилась. Выглянув из окон, горожане увидели, что рабочие сидят рядом с ямой и вытачивают деревянные чопики.

Ростовчане не могли не запечатлеть этот момент. Снимки были выложены в одном из городских пабликов соцсети. Пользователи не смогли удержаться от саркастичных комментариев по этому поводу.

«Всегда так чинили и ничего страшного, а тут бах, и кому-то не нравится. Зажрались», «На дворе 21 век, а лучше дедовского способа ничего не придумали», - прокомментировали ростовчане.

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И интересуются, сколько денег ушло на подобный ремонт.

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ИСТОЧНИК KP.RU