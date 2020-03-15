В поликлиниках Ростова может возрасти количество платных услуг

15 Март 2020 2020-03-15T13:42:04+03:00

Увеличение количества платных услуг в поликлиниках донской столицы - это, по всей видимости, лишь вопрос времени. Фото: Архив "КП"

Бесплатная медпомощь при этом в качестве не потеряет, уверяют власти города

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Начальник управления здравоохранения донской столицы Надежда Левицкая во время ежегодного отчета в администрации Ростова рассказала о том, сколько и каким именно образом зарабатывают медицинские учреждения города.

Так, в 2019 году в систему горздрава поступило13,5 млрд рублей. Средства были получены от обязательного медицинского страхования, городского бюджета и платных медицинских услуг (более половины дохода от которых пошли на выплату заработной платы ростовских медиков).

Наибольший процент от объема средств, привлеченных с помощью платных услуг, приходится на стоматологические поликлиники - до 70% от общей суммы.

На втором месте - порядка 11% средств - поступило от клинико-диагностического центра «Здоровье». От остальных городских поликлиник процент совсем небольшой.

В частности, у БСМП всего 1,1% составляет доход от платных услуг в общем бюджете. Чуть больше зарабатывает Центральная городская больница - там 2,5%.

- Мы ставим задачи руководителям городских больниц увеличивать количество платных услуг. Но, разумеется, не за счет ухудшения бесплатной медицинской помощи. Наша цель другая - легализовать такие услуги для того, чтобы пациенты официально вносили денежные средства через кассу и, таким образом, способствовали развитию медицинских учреждений, а также выплате зарплат работникам поликлиник, - подчеркнула Надежда Левицкая.

Глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поддержал выдвинутый начальником управления здравоохранения тезис.

- Давайте смотреть правде в глаза. Если сегодня платные услуги пользуются у жителей города спросом, то, значит, они им нужны. По моему убеждению, люди охотнее обратятся за качественной помощью в Центральную городскую больницу или, допустим, БСМП, чем в частный медицинский центр. Сделают они так потому, что там кредит доверия к врачам у них элементарно выше. Уверен, что это нужно использовать во благо как самих горожан, так и поликлиник Ростова, - четко выразил свою позицию градоначальник донской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU