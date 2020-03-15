2020-03-15T13:33:01+03:00
Общество

Неравнодушная ростовчанка забила тревогу из-за запертой в соседней квартире кошки

Кроме того, из квартиры лезут тараканы
Виктория Никитина
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Ростовчанка просит спасти запертую соседкой кошкуРостовчанка просит спасти запертую соседкой кошкуФото: "КП" Архив
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Ростовчанка просит спасти запертую в соседней квартире кошку.

Женщина уже давно наблюдает за жизнью несчастного животного и хочет ему помочь. По ее словам, кошку мало кормят и практически не ухаживают за ней, надолго оставляют ее одну в квартире.

- Соседка проживает в другом месте. Приходит кормить кошку редко. На весь этаж вонь мочи и затхлости. Животное орет днем и ночью. Это невыносимо! – сообщила о происходящем ростовчанка в одном из ростовских пабликов соцсети.

Кроме того, из этой квартиры полчищами лезут тараканы. Прочитав о происходящем, пользователи отметили, что такое отношение хозяйки к питомцу, попадает под статью о жестоком обращении с животными. Они посоветовали неравнодушной ростовчанке обратиться к участковому полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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