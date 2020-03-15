Полина Диброва шокировала подписчиков образом роковой брюнетки

15 Март 2020 2020-03-15T14:32:59+03:00

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Ростовчанка Полина Диброва устроила девичник в одном из рублевских клубов.

Девушка примерила на себя образ жгучей брюнетки. Модель надела на себя черный парик со стрижкой каре, нанесла яркий и вызывающий макияж. Кроме того, она нарядила на себя броский наряд - ярко-розовое платье с серебристыми вставками. Новый образ девушки был невероятным и прямо-таки отсылал в 80-е годы.

Ростовчанка поделилась видеозаписями и фотографиями в своем аккаунте Инстаграм. Поклонники девушки высоко оценили ее образ.

- Вчера было супер весело, кстати, как вам парик? Полина брюнетка? Кто-то мне даже сказал подстричься и перекраситься... Что думаете? - обратилась девушка к подписчикам.

Стоит отметить, что и гостьи также пришли на праздник в космических нарядах, устроив костюмированную вечеринку.

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ИСТОЧНИК KP.RU