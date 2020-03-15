На что чаще всего в больницах жалуются ростовчане рассказал Алексей Логвиненко

15 Март 2020 2020-03-15T14:43:51+03:00

Недовольство у жителей Ростова вызывают очереди в поликлиниках и сложности с записью к врачам, рассказал Алексей Логвиненко. Фото: rostov-gorod.ru

Проблема есть, но она решаемая, уверен градоначальник

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В 2019 году в Ростове-на-Дону получилось достигнуть большинство основных показателей, запланированных национальными проектами «Здравоохранение» и «Демография». Об этом сообщила начальник управления здравоохранения города Надежда Левицкая.

Она отметила, что в донской столице удалось снизить смертность трудоспособного населения до показателя 326,4 человека на 100 тыс. населения. Это значение уже лучше запланированного на 2024 год регионального показателя, подчеркнула глава горздрава.

При этом существенные успехи были достигнуты и на ниве борьбы с онкологическими заболеваниями, а количество смертей от новообразований в Ростове снизилось на 18,2%.

- Управлением здравоохранения продолжается работа над снижением смертности от болезней системы кровообращения, являющейся лидирующей причиной в структуре общей смертности. Изменена маршрутизация пациентов с экстренными показаниями с целью организации им специализированной помощи в течение «золотого часа». Особое внимание в текущем году будет уделено работе с хроническими больными и первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, - поделилась планами Надежда Левицкая.

Однако, несмотря на положительные изменения во многих показателях, остаются в системе городского здравоохранения и проблемы, о которых говорят ростовчане.

Как заметил глава администрации города Алексей Логвиненко, чаще всего недовольство у жителей вызывают очереди в поликлиниках и сложности с записью к врачам. Слова градоначальника тут же поддержала одна из присутствовавших в зале журналисток.

- Запись к врачу – это целый квест. К узким специалистам записаться через портал госуслуг порой достаточно тяжело, не всегда есть свободные места, - подтвердила она.

Алексей Логвиненко отреагировал на прозвучавшее мнение жительницы Ростова.

- Такая проблема действительно есть, но она решаемая. Горожане справедливо и обоснованно говорят о зачастую длительных сроках ожидания. Наблюдается рост критических публикаций в социальных сетях. Работа управления здравоохранения и медицинских учреждений должна быть направлена на эффективное использование ресурсов с целью полного удовлетворения потребностей ростовчан в медицинской помощи, - подчеркнул градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU