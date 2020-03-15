В Ростовской области девять старинных домов стали объектами культурного наследия

15 Март 2020 2020-03-15T15:30:06+03:00

В Ростовской области девять домов взяты под охрану

На территории этих теперь действует особый режим землепользования

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В Ростовской области девять старинных домов взяты под охрану. Им уже присвоены звания объектов культурного наследия. Об этом было сообщено вчера, 14 марта, в правительстве Ростовской области.

Звания присвоены усадьбе атамана Буланова, церковной сторожке и мужской церковно-приходской школе в станице Елизаветинской Азовского района, памятнику Ф. Э. Дзержинскому, «Дому дьяка и просвирня», фонтану Победы в Волгодонском парке Победы, зданию начального училища на Власовском руднике товарищества «Е. Т. Парамонова сыновья» и шахте РООПИТ в Шахтах, а также жилому дому Д.-Ш. и Ф. Файвушевичей и доходному дому В. Л. Дмитренко на улице Темерницкой в Ростове.

Напомним, что теперь вблизи охраняемых объектов будет действовать особый режим землепользования. Это значит, что на территории объектов культурного наследия запрещено строительство, и действуют ограничения на хозяйственную деятельность.

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ИСТОЧНИК KP.RU