Весной 2021 года начнется строительство нового здания ЦГБ в Ростове

15 Март 2020 2020-03-15T15:58:30+03:00

До конца текущего года его проект полностью откорректируют

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Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал о ближайших перспективах появления долгожданного нового здания Центральной городской больницы.

Как сообщил градоначальник, до конца текущего года проект возводимого корпуса полностью откорректируют, а весной 2021 года уже закипит работа на стройплощадках.

- По ЦГБ решение принято. В бюджет на 2020 год заложены деньги на корректировку проекта. Строительство нового здания начнем в 2021 году, за два-три года возведем современную больницу, достойную мегаполиса, - выразил уверенность градоначальник.

Помимо этого, он поведал, что в донской столице начата реконструкция обсервационного корпуса родильного дома № 5, на которую выделено более 990 млн рублей.

Также он поручил подготовить предложения по строительству еще одного здания, о котором неоднократно говорилось в горадминистрации - объединенного приемного отделения для Больницы скорой медицинской помощи.

Напомним, что ранее предложение о передаче ЦГБ в концессию поступало от компании «Ростовмединвест». Согласно этому проекту, предполагалось строительство нового девятиэтажного хирургического корпуса площадью около 60 тысяч квадратных метров.

Главным условием инвестора было право на владение медучреждением в течение 29 лет. Но сделка по государственно-частному партнерству не состоялась.

Отказ от идеи работать с концессионером Алексей Логвиненко прежде всего объяснил тем, что подобное сотрудничество могло негативно сказаться на справедливом предоставлении качественных медицинских услуг горожанам.

ИСТОЧНИК KP.RU