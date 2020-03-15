Рожденный ползать: мужчина переползал проезжую часть на Королева

15 Март 2020 2020-03-15T16:22:07+03:00

Его не смущали даже проезжающие мимо автомобили

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В Ростове явно нетрезвый мужчина переползал проезжую часть.

Происходящее сняли на видео прохожие. На записи видно, что мужчина в брюках и пальто, с розовым пакетом в руках переползает проезжую часть в северном микрорайоне на проспекте Королева. Стоит отметить, что его не смущали даже проезжающие мимо автомобили.

- Пешеход на проспекте Королева. Уставший мужчина ползет с ночной смены домой, - написал автор видеозаписи.

Все пользователи были абсолютно уверены в том, что мужчина явно находится в нетрезвом состоянии. Другие же тоже решили посмеяться и отметили, что в таком состоянии русские мужчины могут только заступить на смену.

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ИСТОЧНИК KP.RU