Ростовчанка Мария Лиман забеспокоилась из-за плохого самочувствия во время полета

15 Март 2020 2020-03-15T17:10:16+03:00

Подписчики Маши забеспокоились, не заразилась ли она коронавирусом

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Ростовская звезда Playboy Мария Лиман пожаловалась на плохое самочувствие во время перелета.

Об этом девушка рассказала в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

- Когда я села в самолет, у меня немного болело горло, во время полета я выпила 3 стакана напитка. Горло правда прошло, но утром очень сильно болела голова, - написала модель.

После такого заявления модели ее подписчики забеспокоились о том, не заразилась ли она коронавирусом. Ниже модель написала, что в повсеместном распространении COVID-19 есть и плюсы.

- Прекрасное время, когда можно уехать на неделю в отпуск и там остаться. Не упустите эту прекрасную возможность, - добавила Мария.

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ИСТОЧНИК KP.RU