Пропавшего в "чертову пятницу" мужчину разыскивают в донском регионе
В Ростовской области разыскивают мужчину, пропавшего два дня назад.
40-летний Александр Викторович Чурилов вышел из дома в городе Волгодонске в пятницу, 13 марта и до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт - Юг".
По словам родных пропавшего, у него худощавое телосложение и невысокий рост - около 167 сантиметров. У Александра также светлые волосы и серые глаза. Особой приметой Александра можно считать имеющиеся на его голове залысины.
- Помогите найти человека! Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев, - сообщили «Регион online» в пресс-службе «Лизы Алерт».
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ИСТОЧНИК KP.RU