В Ростовской области в одном из домов обнаружили три трупа

15 Март 2020 2020-03-15T19:55:13+03:00

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В Ростовской области обнаружили сразу три трупа.

Инцидент произошел в городе Морозовске в ночь с 14 на 15 марта. В одном из домов были обнаружены одновременно три бездыханных тела. Погибшими оказались женщина, мужчина и несовершеннолетняя девочка.

- На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Уже возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Личности погибших установлены, это 38-летняя женщина, её 41-летний сожитель и 14-летняя дочь женщины, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

По предварительным данным, мужчина застрелил женщину и девочку из охотничьего ружья. Через какое-то время его, по всей видимости, замучила совесть и злоумышленник свёл счёты с собственной жизнью. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители пытаются найти свидетелей преступления.

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На трупе нет криминальных следов.

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ИСТОЧНИК KP.RU