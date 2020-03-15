В донском регионе школьник ранил себя в голову из пневмата

15 Март 2020 2020-03-15T20:20:22+03:00

В Ростовской области школьник случайно выстрелил себе в голову Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В настоящее время он находится в медучреждении

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В Ростовской области школьник попал в больницу из-за неосторожного обращения с оружием.

Инцидент произошел в селе Кашары. 15-летний подросток взял пневматический пистолет у одного из родственников. В результате неосторожного обращения школьник ранил себя в голову. Очевидцы вызвали ему скорою помощь, которая доставила его в больницу Ростова-на-Дону с тяжелыми травмами.Теперь подростку предстоит перенести несколько операций, чтобы сохранить зрение.

- Следователи в настоящий момент проверяют данную информацию, - рассказал источник в правоохранительных органах портала RostovGazeta.

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ИСТОЧНИК KP.RU